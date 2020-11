Plano Estratégico da PAC pós 2020 em consulta pública até 11 de dezembro

A documentação, disponibilizada no portal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) do Ministério da Agricultura, pode ser consultada pelas partes interessadas e pelo público em geral em https://www.gpp.pt/index.php/noticias/plano-estrategico-da-pac-2023-2027-consulta-alargada-3.



No que diz respeito aos Açores, estão disponíveis dois documentos, sendo um relativo à Proposta da Região Autónoma dos Açores para integrar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPEC) e outro referente à Orientação Estratégica e Lógica de Intervenção.