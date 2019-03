PJ detém homem suspeito de abuso sexual de criança em São Jorge

A Polícia Judiciária deteve, no concelho de Velas, em São Jorge, nos Açores, um homem suspeito da prática reiterada do crime de abuso sexual de criança e de ameaça, nas suas formas agravadas.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ explica que o homem, de 52 anos, é suspeito de abusar da criança desde que esta "tinha 8 anos", acrescentando que os alegados abusos "tiveram início em 2016, perduraram até ao mês passado e ocorreram no concelho de Velas, São Jorge, em casa do suspeito, que se aproveitou da proximidade familiar que tinha com a criança para a molestar sexualmente durante esse período de tempo".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e apresentações periódicas, segundo indica a PJ.