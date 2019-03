Picos de Aventura nomeado para os 'Portugal Trade Awards'

A Picos de Aventura irá ter a concorrência da Big Time, Boost Urban Thrills, Equinócio, Hippotrip, Lisbon by WaterX e Turaventur na corrida pelo galardão, refere nota de imprensa.





O concurso é promovido pelo Jornal Publituris e pretende distinguir os melhores do ano no setor do turismo.





A votação decorre até dia 15 de março e está disponível em prémios.publituris.pt.



A cerimónia da entrega dos prémios, agendada para dia 21 março, no Pavilhão de Portugal, e, Lisboa, irá contar com a presença de secretária de estado do Turismo, Ana Mendes Godinho