Exposição ‘Mistérios da Ilha’ na ilha do Pico

A iniciativa pretende recuperar as 52 imagens submetidas ao concurso de fotografia promovido em 2019 pela Câmara Municipal de São Roque do Pico e que contou com 34 participantes, explica nota de imprensa.



A mostra, que pode ser visitada até final de setembro, vai estar distribuída por espaços diferentes.

No edifício dos Paços do Concelho estarão em exposição as fotos relativas ao ‘desporto’, no Quiosque de Turismo as subordinadas ao tema ‘rilheiras’ e na Biblioteca Municipal as de ‘animais’.

As fotos sobre ‘plantas’ e ‘ribeiras’ podem ser visualizadas no Posto de Turismo, enquanto no Centro de Exposições-Casa dos Sofias vai estar um conjunto de imagens de temas variados.