Pichardo em segundo no triplo salto da final da Liga Diamante

Em simultâneo disputou-se o concurso feminino, que se conclui com o esperado triunfo da venezuelana Yulimar Rojas, enquanto Patrícia Mamona se ficou pelo sexto lugar.

Na véspera, Auriol Dongmo fora terceira no lançamento do peso, disputado em pista efémera instalada junto ao lago Zurique.



Pichardo abriu o concurso com a boa marca de 17,63, só superada pelos 17,70 de Andy Díaz, um recorde pessoal para o atleta.

Depois, o português, atual campeão olímpico e mundial, não melhorou e nem sequer voltou a superar a barreira dos 17 metros. Na sequência de saltos, teve 16,88, 16,85 e 14,21, além de um nulo e de ter prescindido do quarto ensaio.

O terceiro lugar foi para o espanhol, igualmente ex-cubano, Jordan Díaz, que chegou aos 17,60.

No triplo feminino, Patrícia Mamona continua longe da forma que a levou a ser vice-campeã olímpica, ficou-se pelos 14,24 metros, no último salto, depois de ter aberto a 14,22.

Curiosamente, liderava na primeira ronda porque todas as cinco adversárias iniciaram a prova com nulos. Na segunda série de saltos, já era última, para não mais deixar essa posição.

Rojas, a recordista mundial, voltou a superar os 15 metros, agora com 15,28 na única vez que o conseguiu. Teve ainda um salto a 14,99 e quatro nulos.

A ucraniana Marina Bekh-Romanchuk, campeã da Europa, ficou em segundo, com excelentes 14,96, perto do seu recorde pessoal, e a terceira foi a jamaicana Shanieka Ricketts, com 14,85.