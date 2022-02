PEV considera desnecessárias eleições, mas aponta para 16 de janeiro caso ocorram

Falando aos jornalistas após ter sido recebido pelo Presidente da República, no âmbito das audiências aos partidos com assento parlamentar convocadas pelo chefe de Estado para discutir a dissolução da Assembleia da República e a data de eleições antecipadas, José Luís Ferreira afirmou que transmitiu ao Presidente da República que consideravam “desnecessária a dissolução do parlamento e a convocação de eleições”.

“Mas, se a decisão for essa, aquilo que nós dissemos ao senhor Presidente, é que as eleições então, se vierem, devem ser mais céleres”, afirmou.

Segundo José Luís Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa não avançou nenhuma nada durante a audiência, mas o PEV defende que, “tendo em conta o calendário imposto pela lei, que são os 55 dias de antecedência, e depois também as festividades de Natal”, existem condições para, “havendo eleições, que elas se pudessem realizar por volta de 16 de janeiro”.