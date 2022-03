“A TAP celebra hoje 77 anos de vida, uma vida marcada por altos e baixos, alegrias e dias menos bons. Fazem todos parte da memória do que somos. É impressionante o peso da nossa companhia na nossa economia e património coletivo”, afirmou Christine Ourmières-Widener, que falava na inauguração da exposição comemorativa do 77.º aniversário da TAP, no Museu do Ar, em Sintra.

Para esta responsável, vivem-se “tempos de mudança”, com uma nova rota “rumo a um futuro sustentável”