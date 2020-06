A medida surge através de um investimento da Lotaçor, no valor de 145 mil euros. Ao todo, serão mais de 13 mil equipamentos de proteção individual, compostas por uma viseira e quatro máscaras reutilizáveis por operador, seguindo as recomendações daAutoridade de Saúde Regional.



Estes equipamentos de proteção individual contra o novo coronavírus foram entregues a todas as associações da pesca dos Açores, abrangendo, no total, mais de 2.100 armadores e pescadores e cerca de 480 compradores de pescado.

O investimento englobou também o reforço de material de proteção e de desinfeção para todas as lotas, entrepostos de frio e postos de recolha de pescado existentes no arquipélago, nomeadamente máscaras cirúrgicas e reutilizáveis, viseiras, luvas e fatos de proteção, álcool e gel desinfetante de mãos.

Em causa esteve uma candidatura da Lotaçor ao novo regime de apoio disponibilizado pelo Governo dos Açores, no âmbito do Programa Operacional MAR 2020, para a aquisição de equipamentos e materiais para proteção e segurança dos operadores do setor em portos, lotas, postos de recolha e locais de desembarque da Região.

Durante a visita à Lota da Horta, o Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, tomou conhecimento também dos procedimentos de segurança adotados pelas lotas no seguimento das recomendações da Autoridade de Saúde devido à pandemia de Covid-19.