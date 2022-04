Período de isolamento profilático devido à covid-19 vai ser encurtado, anuncia Clélio Meneses

O Secretário Regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, visitou na tarde de quinta-feira o centro de testagem para despiste da covid-19 na Praia da Vitória e, questionado sobre a eventual redução do período de isolamento profilático nos Açores, à semelhança do que vai acontecer no continente e na Madeira, para sete e cinco dias, respetivamente, adiantou que “está elaborada a proposta de alteração à circular que regula a matéria” estando a mesma em análise.