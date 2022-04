Percursos pedestres preventivamente encerrados em virtude do mau tempo

- Agrião PR12SMI



- Água Retorta PRC 13 SMI

- Lomba da Fazenda PRC31 SMI

- Lomba D’El Rei PRC38 SMI

- Moinhos da Ribeira Funda PRC35 SMI

- Padrão das Alminhas - Salto da Farinha PR21 SMI

- Pedra Queimada - Lajinha - Degredo PRC36 SMI

- Pico da Vara PRC07 SMI

- Quatro Caminhos do Faial da Terra PRC40 SMI

- Quatro fábricas da Luz PR39 SMI

- Ribeira do Faial da Terra PR11 SMI

- Sanguinho PRC09 SMI

- Vigia da Baleia PR18 SMI

A SRTTE / DRTu irá proceder à avaliação e monitorização da rede regional de percursos pedestres, atualizando a informação no sítio oficial do turismo do Governo Regional dos Açores (https://trails.visitazores.com/pt-pt) com vista à rápida reabertura dos trilhos em questão.