"Pena suspensa para funcionária que devolveu dinheiro do Fundo de Coesão" é a manchete do Açoriano Oriental

"União Sportiva vence a prova que faltava no palmarés" é o título da manchete fotográfica. "Coach de sem-abrigo e bilionários dá 'aula' em São Miguel", "Gaudêncio quer 'órgão isento' a avaliar concursos", "KEO é o jogo feito nos Açores que conquistou a PlayStation", "Sporting Ideal perde em casa do líder Praiense" e "Vitória foge no último minuto ao Águia e ao Operário" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.