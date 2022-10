Pelo menos oito mortos e 24 feridos em bombardeamentos em Kiev

premium

João Carlos Leite, presidente do grupo coordenador do Movimento de Romeiros de São Miguel afirma que os trabalhos de preparação da candidatura a Património Cultural e Imaterial Nacional estão na sua fase final, para se poder avançar depois com a candidatura à UNESCO. Sobre as comemorações dos 500 anos das Romarias Quaresmais, que este ano se assinalam, afirma que elas serão dispersas por toda a ilha de São Miguel