Pelo menos 50 mortos no Japão devido a chuvas torrenciais

O anterior balanço apontava para pelo menos 45 mortos.

As autoridades continuaram hoje a "corrida contra o tempo" para resgatar as pessoas, no sudoeste do Japão, numa altura que se espera que as chuvas fortes persistam até quinta-feira, indicou a Agência Meteorológica Japonesa.

As autoridades nipónicas declararam o nível máximo de alerta para chuvas torrenciais e deslizamentos de terras em pelo menos quatro municípios na ilha de Kyushu, no sudoeste do arquipélago.

Mais de 40.000 polícias, bombeiros, guarda costeira e membros das Forças de Autodefesa Japonesas foram destacados para o terreno.

Os rios varreram pontes e transformaram estradas em lagos, obrigando os socorristas a viajar apenas de canoa ou helicóptero.