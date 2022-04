“Pela nossa pele” de Rita Vilhena e Yael Karavan no Arquipélago

Segundo nota de impremsa, “Pela nossa pele” é um projeto envolve um vídeo-dança e um workshop de performance. O vídeo-dança de 35 minutos criado por Yael Karavan e Rita Vilhena, observa e questiona como nos influenciamos uns aos outros: Corpo-Terra, Terra-Corpo, complementado por uma ação performativa que resulta do trabalho de colaboração das duas artistas com os participantes do workshop que decorrerá nesses dois dias.





No workshop, que decorre na sexta-feira e no sábado, os participantes irão debater temas suscitados pelo vídeo-dança, nomeadamente questões como o clima e o eco-feminismo. O resultado é uma ação performativa que será apresentada na Blackbox, no sábado, com entrada gratuita e lotação limitada.