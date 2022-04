Pedro Porro e Ugarte integrados no treino do Sporting

“Nesta sessão de trabalho, já estiveram Pedro Porro (antes lesionado) e Manuel Ugarte (antes positivo para SARS-CoV-2). De fora continuam Jovane Cabral, entregue ao departamento médico, assim como Bruno Tabata e Gonçalo Inácio, que continuam em isolamento. Os 'leões' voltam a treinar na quinta-feira de manhã, em Alcochete”, lê-se em comunicado dos ‘verde-e-brancos’.

Hoje, foi ainda confirmado, por fonte ligada ao processo, que o treinador do Sporting, Rúben Amorim, testou também positivo ao coronavírus SARS-CoV-2 e está em isolamento, falhando os próximos jogos do clube da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico está assintomático, mas vai ter de cumprir isolamento, o que o obriga a falhar o jogo de sexta-feira frente ao Santa Clara, da 17.ª jornada da I Liga, bem como o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Leça, agendado para terça-feira.

Esta é a segunda vez que Rúben Amorim testa positivo ao coronavírus, que provoca a doença da Covid-19, depois de já ter estado infetado em setembro de 2020.

O Sporting, atual campeão em título e segundo classificado desta edição da prova, com os mesmos 44 pontos do FC Porto, líder, visita o Santa Clara, 15.º posicionado, na sexta-feira, pelas 17h30, no Estádio de São Miguel.