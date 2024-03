Pedro Nuno com receção debaixo de chuva intensa na Praça da Sé de Bragança

“Temos os comícios cheios. Não temos de trazer ninguém de fora. Os apoiantes do PS estão em força connosco”, declarou Pedro Nuno Santos aos jornalistas, numa alusão indireta a ações de campanha da Aliança Democrática (AD), tendo perto de si a ex-secretária de Estado e atual deputada do PS Berta Nunes.

Entre o Instituto Politécnico de Bragança e o almoço comício nesta cidade, o líder socialista tinha prevista uma receção com apoiantes na Praça da Sé. Mas a chuva tornou tudo mais complicado. À chegada, Pedro Nuno Santos e a sua comitiva resolveram abrigar-se num café.

Mas com a comitiva do líder entraram também no café os jornalistas e algumas dezenas de apoiantes aos gritos “PS, PS”. Gerou-se a confusão no interior: caíram duas mesas (uma delas por causa de um repórter de imagem) e algumas chávenas.

Pouco depois, o secretário-geral do PS decidiu sair do café. Já cá fora, novamente, saudou os militantes e simpatizantes socialistas que o esperavam, alguns deles já encharcados pela chuva, e entrou no carro.

Ao início da manhã, no Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, o secretário-geral do PS defendeu que a presente campanha eleitoral “tem sido sobre o país e vai continuar a ser sobre o país”.

“Tivemos a oportunidade agora, aqui, neste centro de investigação, de perceber o trabalho que se faz no Politécnico de Bragança e a importância que tem este investimento na ciência, na produção de conhecimento, na transferência desse conhecimento para a economia, para o setor privado”, declarou.

Pedro Nuno Santos realçou também a importância do Instituto Politécnico para a fixação de jovens quadros qualificados.

“Este é o caminho para nós desenvolvermos o país, não é voltar ao passado, a soluções do passado, mas sim continuarmos a investir na nossa academia, nos nossos jovens qualificados”, completou.