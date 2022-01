Pedro Melo recandidata-se pelo PS na Povoação para "investir nas pessoas"

Pedro Melo, atual presidente daquele município da ilha de São Miguel, de 45 anos, casado, licenciado em gestão de empresas pela Universidade dos Açores, declarou à agência Lusa que pretende “investir nas pessoas e famílias do concelho como nunca aconteceu anteriormente”, bem como “fortemente na educação”, na sequência dos últimos anos.

O candidato referiu que foi “duplicado o apoio para os idosos acederam aos medicamentos” no último mandato, meta que se pretende “continuar a trilhar nos próximos anos”.

O socialista afirma que ao nível da habitação torna-se necessário “investir novamente” no setor “apoiando jovens casais que queiram construir a sua moradia no concelho com apoios consideráveis”.

Pretende-se “resolver definitivamente a falta de estacionamento na freguesia das Furnas”, na sequência do “enorme número de visitantes” locais, nacionais e internacionais.

Pedro Melo aludiu à “situação de falência” em que se encontrava a autarquia em 2009, tendo sido “feita a recuperação financeira da autarquia nos últimos anos”.

A dívida, segundo o candidato, “neste momento, situa-se nos quatro milhões de euros, havendo um contrato com o Governo Regional no valor 2, 1 milhões de euros para sua liquidação”.

O candidato frisa que, assim, a “responsabilidade direta da Câmara Municipal da Povoação é, neste momento, inferior a dois milhões de euros”.

O executivo comunitário é composto por quatro elementos do PS e um social-democrata, sendo que na assembleia municipal existem 11 deputados municipais socialistas e três do PSD.

Num concelho com seis freguesias, nas eleições autárquicas de 2017 o PS venceu com 76,91% dos votos expressos, contra 15,98% do PSD e 2,37% da CDU.

As eleições autárquicas realizam-se a 26 de setembro.