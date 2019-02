Pedida indemnização de 79 mil euros a cinco adeptos do Boavista

As mais lidas

O Ministério Público acusou Nuno Fonseca (conhecido por Sousa), líder da claque dos Panteras Negras, juntamente com Hugo Silva e João Melo, dois elementos da claque, e outros dois adeptos do Boavista, Horácio Garcez, agente principal da PSP, e João Caetano, segurança privado, pela prática, em coautoria, de cinco crimes de ofensa à integridade física qualificada, três crimes de dano. João Melo foi ainda acusado da autoria de cinco crimes de ameaça agravada.

Funcionários e proprietário do restaurante Solar dos Frangos apresentaram pedido de indemnização aos cinco elementos da claque Panteras Negras do Boavista, na sequência das agressões ocorridas em agosto. Julgamento vai começar em março.

