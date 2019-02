Pedida indemnização a adeptos do Boavista

Açoriano Oriental noticia que vítimas de agressões de adeptos do Boavista estão a pedir em tribunal uma indemnização no valor de 79 mil euros

Nesta edição, destaque ainda para as reclamações do serviço prestado pelos CTT e para a visita do presidente do Governo Regional à Califórnia.

Um trabalho sobre a tradição das cantigas ao desafio que o lugar dos Remédios recuperou também tem chamada de capa hoje, tal como o arranque dos Regionais de futebol em juvenis e iniciados.



Na fotografia da primeira página, estão os dois vencedores do passatempo promovido pelo jornal, em conjunto com a TAP, que os leva a Paris, em Dia dos Namorados.