PDLJazz no Teatro Micaelense entre 4 e 6 de novembro

O PDLJazz - Festival Internacional de Jazz de Ponta Delgada, iniciativa promovida pelo Teatro Micaelense com o patrocínio da Associação Montepio e apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, realiza-se entre 4 e 6 de novembro.

Integrado no circuito de referência dos festivais de jazz do país, o evento pretende afirmar o jazz na cidade, mas também na ilha e arquipélago.

Segundo informa nota de imprensa, a 4 de novembro, pelas 21h30, sobe a palco Yazz Ahmed, trompetista e compositora da cena jazz londrina, com a apresentação do seu multipremiado álbum “Polyhymnia”. A trompetista e compositora apresentar-se-á em quarteto, acompanhada por Ralph Wyld, no vibrafone, David Manington, no baixo, e Martin France, na bateria.

No dia seguinte, à mesma hora, é Cristóvão Ferreira que apresenta o concerto “Insular”. Acompanhado por Mike Ross, no contrabaixo, Lázaro Raposo, na bateria, e com a participação de convidados, Cristóvão Ferreira promete um concerto original com peças compostas desde 2017 juntamente com temas do seu mais recente trabalho: Pecaminosa.



De acordo com a mesma fonte, o espetáculo contará, ainda, com interpretações de temas de autores açorianos.

No última dia do festival, 6 de novembro, sobe a palco Tord Gustavsen Trio. Com 5 álbuns editados, o compositor e pianista Tord Gustavsen regressa a Portugal para a apresentação do último trabalho do seu trio ‘The Other Side’.

Os bilhetes estarão disponíveis na bilheteira do Teatro Micaelense e em https://teatromicaelense.bol.pt, a partir do dia 28 deste mês, e terão um preço individual de 10€ para os concertos de Yaz Ahmed e Cristóvão Ferreira, e de 15€ para o concerto de Tord Gustavsen Trio, havendo ainda um preço especial de 25€ para quem desejar assistir aos três dias de festival (apenas disponível na bilheteira do Teatro Micaelense).