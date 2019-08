PDL White Ocean com nota positiva e encontro marcado para 1 de agosto de 2020

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, entidade promotora do evento produzido pela Fábrica de Espetáculos, traça um balanço positivo do mesmo, quer pela capacidade organizativa e pela participação dos comerciantes e empresários da restauração e hotelaria, quer pela adesão do público, estimando-se a participação de mais de 50 mil pessoas.

José Manuel Bolieiro congratula-se com o facto de este ser um evento transversal a todas as idades e classes sociais, que conta com uma participação cada vez maior quer da população residente, quer da pendular, nomeadamente dos turistas.

O autarca justifica a adesão com a "atratividade da festa, a maior do género nos Açores e uma das maiores do país, com o ambiente ímpar, o glamour do dresscode, a música diversificada em vinte palcos espalhados pela cidade, com mais de 150 artistas regionais com “um talento que muitos nos honra”, performances e arte viva, e com o facto de esta ser de acesso livre e com calendarização fixa (primeiro sábado de agosto).

O autarca destaca, ainda, a segurança do evento.

José Manuel Bolieiro expressou também a sua satisfação perante a adesão à utilização dos copos reutilizáveis, numa das medidas de sustentabilidade ambiental do evento que privilegia na sua decoração alusiva ao mar com recurso a materiais recicláveis e reutilizáveis.

“Alegria” por ver a cidade em festa e “orgulho” pelo sucesso da mesma são, pois, palavras de ordem no discurso de Bolieiro ao referir-se à PDL White Ocean.

A cada vez mais “moderna e cosmopolita” cidade de Ponta Delgada volta a vestir-se de branco a 1 de agosto de 2020.