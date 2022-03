PCP defende medidas de apoio à economia e salvaguarda dos postos de trabalho

“É necessário criar, desde já, um conjunto de mecanismos que venham a dar resposta após esta crise, na salvaguarda de postos de trabalho e de apoios aos micro, pequenos e médios empresários” da ilha do grupo Central do arquipélago, afirmou Marco Varela, em conferência de imprensa na vila das Velas.

Segundo o dirigente do PCP/Açores, que se deslocou a São Jorge para se “inteirar da situação que foi criada pela crise sismovulcânica”, esta resposta à economia da ilha tem de partir do Governo Regional e do Governo nacional.

De acordo com Marco Varela, é também necessário “pensar no planeamento” do regresso dos habitantes que deixaram São Jorge nos últimos dias por precaução e dos seus “hábitos sociais e culturais”.

Depois de salientar que a sua deslocação teve um “caráter simbólico de solidariedade com os jorgenses”, o coordenador do PCP/Açores considerou ainda que as medidas de prevenção já adotadas pelas entidades locais e regionais “foram as corretas”.