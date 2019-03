PCP/Açores indica funcionária do partido Catia Benedetti para lista da CDU

O PCP/Açores apresentou este sábado Catia Benedetti, funcionária política do partido, como candidata às eleições europeias, integrando a lista da CDU, liderada por João Ferreira, em 14.º lugar.

“Como há cinco anos, senti-me honrada com isso: aceitei novamente esta tarefa, com mais convicção e determinação, e até com mais vontade de ser útil”, adiantou, em conferência de imprensa, a candidata, que é indicada pelos órgãos regionais do PCP para integrar a lista da CDU às eleições europeias pela segunda vez consecutiva.

Natural de Itália, Catia Benedetti naturalizou-se portuguesa e vive nos Açores desde 1987, sendo membro da direção regional dos Açores e do secretariado regional do PCP e, desde 2018, funcionária política do partido.

Residente na ilha de São Miguel, a candidata é doutorada em literatura italiana e foi docente na Universidade dos Açores e tradutora, tendo várias publicações no campo dos estudos literários.

Na conferência de apresentação da sua candidatura, em Ponta Delgada, que contou com a presença do primeiro candidato da lista da CDU, Catia Benedetti destacou as “muitas visitas” dos eurodeputados comunistas à região.

“Os nossos três deputados, no mandato que agora finda, fizeram mais e melhor pelos Açores do que aqueles representantes que se insiste em definir incorretamente como ‘deputados dos Açores’: da fileira dos laticínios ao ananás, do setor das pescas ao das carnes, da produção vitivinícola à sustentabilidade energética ou às políticas de transporte, os nossos eleitos sempre estiveram concretamente ao lado dos açorianos”, frisou.