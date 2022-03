Paulo Moniz encabeça lista da Aliança Democrática às legislativas

Paulo Moniz, que é deputado desde 2019 pelo PSD/Açores, é Engenheiro Eletrotécnico e ex-presidente da Ordem dos Engenheiros dos Açores.

Recorde-se que o PSD, o CDS-PP e o PPM, os três partidos da coligação que governa os Açores, anunciaram que vão concorrer juntos às eleições legislativas nacionais pelo círculo da Região, assumindo tratar-se de um “projeto político para ganhar”, na senda do que aconteceu com as Autárquicas.

Ao Açoriano Oriental, o secretário-geral do PSD/Açores, Luís Pereira, explicou que a lista de candidatos ainda não foi aprovada pelos órgãos regionais do PSD, pelo que ainda não são conhecidos os restantes nomes que vão integrar a lista.