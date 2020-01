Paula Vitorino e João Pimentel vencem sorteios de Natal do programa VitÓria

Na tradicional Noite de Reis, que se realizou na Praia da Vitória e que já conta com quinze edições, entre o desfile e a atuação de 14 grupos de Reis de toda a ilha, Tibério Dinis, presidente do Câmara Municipal da Praia da Vitoriaria, procedeu ao sorteio e anunciou os vencedores, não sem antes “agradecer a todos os que nestes dias, percorrendo casa a casa, mantêm vivas as tradições muito típicas do nosso povo e do nosso natal”, disse citado em nota.





Na ocasião, o autarca fez votos para que o novo ano “traga os maiores sucessos pessoais e profissionais e que seja também um ano muito positivo para cada uma das famílias do concelho da Praia da Vitória”, apelando a que, “enquanto comunidade, continuemos a ser unidos nos nossos objetivos comuns”.





Os sorteios (designados por A e B, o primeiro relativo a compras superiores a 20 euros e o segundo contemplando todos os que fizeram compras acima dos 5 euros) foram ganhos por Paula Vitorino e João Pimentel, respetivamente.





No sorteio B, o quarto prémio (um voucher de 50 euros para gastar em compras no comércio no local da Praia da Vitória), saiu a Durvalina Sequeira, pelas compras que realizou na loja “Útil Praia”; o terceiro prémio (voucher no valor de 125 euros) saiu a Zita Mendes, pelas compras que efetuou no estabelecimento comercial “Make me Nuts”; o segundo prémio (voucher no valor de 250 euros) coube a Carolina Messias, pelas compras realizadas na loja “Foto Iris”; o grande prémio do Sorteio B, uma mota trotinete elétrica GOOSE Two 60v/20, saiu a João Pimentel pelas compras que efetuou na loja “Azores Vapes”.





No que diz respeito aos prémios do Sorteio A ficaram assim entregues: quarto prémio (voucher de 200 euros) saiu a Verónica Pacheco, pelas compras que realizou na “Graça Supermercados”; o terceiro prémio (voucher no valor de 500 euros) calhou a Arsénio Romeiro, pelas compras que fez na “Ourivesaria Pimentel”; o segundo prémio (voucher de 1000 euros) saiu em sorte a Nuno Pereira, na sequência das compras feitas na “Casa Astória”; já o primeiro prémio, uma Televisão Samsung – QLED UHD Smart TV (no valor de 2400 euros), coube a Paula Vitorino.