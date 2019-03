Patrick pede jogo de paciência frente ao Guimarães

O defesa lateral direito Patrick diz que o Santa Clara quer regressar às vitórias na receção ao Vitória de Guimarães, na partida da 27.ª jornada da I Liga, e espera que a equipa demonstre inteligência e paciência na procura do único resultado que interessa aos encarnados de Ponta Delgada.

“Vai ser um jogo de inteligência, de paciência e espero que possamos ser mais pacientes com a bola e que consigamos finalizar melhor as oportunidades criadas para conseguirmos a vitória”, referiu o jogador brasileiro ontem em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel.



Patrick realça que o Vitória de Guimarães “é uma equipa que gosta de ter bola e a nossa tem características muito parecidas”, vincando também que mesmo respeitando o adversário, os encarnados só têm em mente o regresso aos triunfos no campeonato.



“Em casa temos de nos impor, mesmo sabendo que o Guimarães está melhor que nós na classificação e possuir uma equipa muito boa. Vamos respeitá-los, mas sempre de olho na vitória”, vincou o lateral direito, um dos jogadores mais utilizado por João Henriques na equipa.



O jogador de 28 anos, que esta época chegou aos Açores proveniente do Vitória de Setúbal, sublinha que “temos de manter a postura dos últimos jogos. Fizemos um bom jogo com o Sporting e se tivermos aquele nível temos tudo para conseguir um bom resultado em casa”.



O Santa Clara recebe amanhã, pelas 19h30, no Estádio de São Miguel, o Vitória de Guimarães.