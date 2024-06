Patriarca de Lisboa anuncia novo presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023

Em comunicado, Rui Valério adianta que o sacerdote, de 45 anos, aceitou a nomeação "com sentido de responsabilidade" e "com grande sentido de continuar na mesma senda que tem sido trilhada até aqui”.

“O senhor padre Alexandre Palma abraçou este projeto com entusiasmo e será ele o sucessor de D. Américo” Aguiar, atual bispo de Setúbal, acrescenta.

Rui Valério agradeceu ainda a Américo Aguiar, classificando o seu trabalho como presidente da referida fundação como “prestimoso e louvável”.

“A JMJ Lisboa 2023 deve muito do que foi, muito do que está a ser e muito do que será” a Américo Aguiar que liderou o projeto no terreno “com grande competência, com grande abertura, com grande sentido colegial e, sobretudo, tendo em conta aquilo que eram os principais desafios e o caminho e o rumo a seguir”, diz ainda, citado no comunicado.

Alexandre Palma foi ordenado padre em julho de 2006 e é prefeito do Seminário Maior de Cristo-Rei dos Olivais desde julho de 2012. Doutorado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma, é ainda vice-diretor e coordenador das Relações Internacionais e membro do Conselho Científico da Faculdade de Teologia, da Universidade Católica Portuguesa, e diretor e investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião (CITER) da mesma faculdade. No passado dia 12 de maio, foi instituído Cónego do Cabido da Sé Patriarcal de Lisboa.

No mesmo comunicado, o patriarca de Lisboa faz um balanço da visita que os bispos portugueses realizaram ao Vaticano, na semana passada, destacando ter sido “um momento de forte comunhão”.

“Estivemos com o Santo Padre em audiência, que, aliás, foi maravilhosa, foi extraordinária. Ao longo de toda a semana, o que desenvolvemos foi um contexto de aproximação mais integral com o que são as grandes orientações do Papa Francisco”, disse Rui Valério, citado no comunicado.