Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores duplicam em março

“Os valores relativos aos passageiros desembarcados distanciam-se ainda dos registados no mesmo mês de 2019 [-2,7%], aumentando, contudo, 134,3% face a março de 2021”, lê-se num relatório sobre transportes aéreos, divulgado no ‘site’ do Serviço Regional de Estatística dos Açores.

Segundo o SREA, em março “desembarcaram nos aeroportos dos Açores 106.599 passageiros”.

No mesmo mês, em 2021, tinham desembarcado apenas 45.502 passageiros, menos do que os desembarcados em março de 2020 (49.709), mês em que foi declarada a pandemia de covid-19.

A região aproxima-se dos valores pré-pandemia, ainda que continue abaixo dos 108.420 passageiros registados em 2018 e dos 109.510 registados em 2019.

Os passageiros provenientes de voos internacionais registaram o maior crescimento, passando de 355 em março de 2021 para 6.098 em março deste ano, cerca de 17 vezes mais (1.618%).

Entre os passageiros desembarcados nos Açores em março, contaram-se mais provenientes de voos com origem no continente português e na Madeira (53.025), tipologia que triplicou face ao período homólogo (195%).

Já os passageiros de voos interilhas (47.476) registaram um crescimento de 67% face a março de 2021.

Segundo o SREA, todas as ilhas verificaram “variações homólogas positivas”, sendo a subida mais acentuada na ilha Terceira, com 177,5%, e a menor na ilha do Corvo, com 11,9%.

Também o número de passageiros embarcados mais do que duplicou face a 2021, passando de 42.822 para 106.320 no espaço de um ano.

“À semelhança dos passageiros desembarcados, os valores relativos aos passageiros embarcados apresentam também uma variação negativa face a março de 2019 [-2,2%], mas uma variação positiva de 148,3% face ao mesmo mês de 2021”, lê-se no relatório.