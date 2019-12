Passageiros desembarcados aumentaram 10,9% em novembro

De acordo com a informação estatística dos transportes aéreos do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), no mês de novembro desembarcaram nos aeroportos dos Açores 103.161 passageiros, o que representa um aumento de 10,9% face ao mesmo mês de 2018.



Deste número total, os passageiros desembarcados com origem noutras regiões do território nacional atingiram 53.458, apresentando uma variação homóloga positiva de 8,5%, enquanto passageiros os com origem no estrangeiro totalizaram 7.868, originando um acréscimo homólogo de 23%.



Já numa análise aos últimos três meses, desembarcaram nos aeroportos dos Açores mais 4% de passageiros que em igual período de 2018, enquanto no acumulado do ano se verificou uma variação homóloga positiva de 5,5%.



Por ilhas, o SREA revela que a ilha com maior número de passageiros desembarcados no mês de novembro foi a de São Miguel com 60.980, seguida da Terceira com 23.365 e do Faial com 6.095.

No entanto, a ilha que apresentou maior crescimento homólogo mensal foi a das Flores com 29,8%, seguindo-se a do Pico com 28,7%, São Jorge com 15,8%, São Miguel com 11,4%, Faial com 8,9% e Terceira com 8%.



Na análise ao último trimestre, a ilha que apresentou maior variação homóloga positiva foi igualmente a das Flores (10,5%), seguida da Graciosa (8,2%), Pico (7,5%) e Faial com 6,3%.