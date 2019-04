Passadeiras para peões transformam-se em armadilhas em dias de chuva

Em dias de chuva, as passadeiras em calçada branca do centro da cidade de Ponta Delgada tornam-se muito escorregadias, constituindo verdadeiras armadilhas para os peões mais distraídos. A consequência são as escorregadelas, muitas das quais terminam em quedas, como aconteceu ainda ontem de manhã no centro da cidade. A denúncia foi feita ontem por Ana Arruda, que trabalha no centro histórico de Ponta Delgada e que ao Açoriano Oriental afirmou que se trata de uma situação que se repete demasiadas vezes.