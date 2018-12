"Participação dos Açores no programa Space Surveillance and Tracking reforça notoriedade do arquipélago na área espacial"

Gui Menezes, citado em nota do Gacs, frisou que este projeto “tem vindo a ser desenvolvido pelo Ministério da Defesa do Governo da República, em conjunto com o Governo Regional, através da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço", recordando que, em maio, "foi aprovada" a candidatura de Portugal a este programa, que integra a Região.







O secretário regional defendeu que, através da entrada neste programa, o país “fica habilitado a capacitar as suas valências nas áreas industriais e no setor espacial”, apontando o "caso concreto” do centro operacional de dados, que ficará sediado Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira – TERINOV, e que “prevê a criação de emprego especializado para operar neste centro”.







Gui Menezes considerou ainda que a participação dos Açores no SST “reforça a notoriedade e a posição geoestratégica” do arquipélago no contexto internacional, referindo também que “abre portas a Portugal para negociar com outros estados-membros que participam neste programa europeu a possibilidade de ser instalado um radar nas ilhas do Grupo Ocidental".







O SST, explica o governante “visa a monitorização, caraterização e seguimento de objetos espaciais, nomeadamente aqueles que passam mais próximo da Terra, e que, por isso, podem constituir um perigo real não só para infraestruturas espaciais, mas também para infraestruturas terrestes e para os cidadãos”.







No âmbito deste programa, para além do centro de operação de dados na ilha Terceira, serão também instalados dois telescópios no Pico do Areeiro, na ilha da Madeira.