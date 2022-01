Parque de merendas e de lazer inaugurado no Faial da Terra

Situado na Avenida dos Baleeiros, contíguo à zona de banhos galardoada com Bandeira Azul, no recentemente inaugurado parque infantil, o novo espaço valoriza uma das áreas mais visitadas e nobres da freguesia conhecida como o “Presépio da Ilha”.

Na altura, o presidente do município povoacense - citado em nota de imprensa - deixou claro que o presente investimento complementa a dotação da freguesia no que respeita “a condições de excelência para o bem-estar dos locais e de quem nos visita”. Pedro Melo fez notar que a concretização deste projeto só foi possível graças à recuperação significativa de uma dívida de milhões: “Hoje já conhecemos alguma estabilidade financeira, que nos permite contar com a disponibilidade de verbas que outrora estavam cativas para pagamento desta malfadada dívida e que agora são aplicadas em investimentos importantes por todo o concelho”.



O evento contou com a presença do presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, além de Pedro Melo e do presidente da Junta de Freguesia do Faial da Terra, Domingos Cabral.