Parlamento dos Açores congratula Santa Clara pelo centenário

“Ao completar cem anos de uma história ímpar é, pois, digno reconhecer os feitos desportivos do CDSC [Clube Desportivo Santa Clara] e bem o trabalho inestimável de todos os seus atletas, colaboradores, dirigentes, sócios e adeptos, que contribuíram muito para a prática desportiva e competitiva”, declarou o deputado do PS Vílson Ponte Gomes, na apresentação do voto.

O socialista enalteceu a história do clube desde 1921, salientando que a formação açoriana “continua até hoje a consolidar ao mais alto nível na I Liga e a espalhar a palavra Açores para todo o mundo”.

“O Santa Clara é, inquestionavelmente, um clube com uma história gravada a letras douradas no desporto”, assinalou Vílson Ponte Gomes.

O deputado do PSD Joaquim Machado considerou a formação açoriana uma “referência do desporto açoriano”, mas ressalvou que a “fundação do CDSC está envolta em polémica”.

O social-democrata destacou que, “segundo os mais puritanos”, o clube terá sido fundado em 1927, “altura em que foi eleito o primeiro elenco diretivo”.

“Apesar da polémica que continua a envolver a data da fundação do CDSC, 1921 ou 1927, estamos convencidos de que o contributo do Santa Clara para história do futebol e do desporto açoriano é merecedor de um voto congratulação”, destacou.

A Assembleia Regional dos Açores está desde hoje reunida em sessão plenária na cidade da Horta, Faial.

A direção do Santa Clara organizou várias iniciativas para celebrar o centenário do clube em 2021.

Entre estas iniciativas, está a alteração do emblema do clube, a entrega de prémios de mérito desportivo, a inauguração do museu do clube e a publicação de um livro comemorativo do centenário.