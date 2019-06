Parlamento dos Açores aprova lista de condecorações para o Dia da Região

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, que está dependente do Comando da Zona Marítima dos Açores, irá receber a Insígnia Autonómica de "Valor", a mais elevada das condecorações atribuídas na região, destinadas a premiar instituições ou personalidades que se tenham destacado na história, na cultura, na arte, no pensamento e na política açorianas.

Com a Insígnia Autonómica de "Reconhecimento", serão distinguidos o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o investigador Frederico Machado (já falecido), o velejador Genuíno Madruga, o professor e escritor Manuel Tomaz, o fotógrafo marinho Nuno Sá, e o músico Francisco Lacerda (a título póstumo).

As insígnias honoríficas açorianas premeiam também o "Mérito Profissional", que neste ano será atribuído a Carlos Enes, ex-deputado à Assembleia da República, enquanto o "Mérito Industrial, Comercial e Agrícola" será atribuído a Renato Goulart, guia da montanha da ilha do Pico, ao antigo empresário Vasco Elias Bensaúde (a título póstumo) e à Confraria do Queijo de São Jorge, entre outros.

Entre as figuras e instituições que irão receber a Insígnia autonómica de "Mérito Cívico", destaque para a Associação Cultural AngraJazz, o Clube Desportivo Escolar Flores, a filarmónica "Clube União Instrução e Recreio", a Casa de Saúde de São Rafael e a Casa de Saúde de São Miguel e ainda a Santa Casa da Misericórdia das Velas.

A lista de homenageados foi aprovada por cinco dos seis partidos com representação parlamentar. O deputado do PPM, Paulo Estêvão, foi o único a votar contra, em "protesto" pelo facto de a bancada da maioria socialista lhe ter chumbado, pelo segundo ano consecutivo, o nome proposto para ser condecorado no Dia dos Açores.

As comemorações do Dia dos Açores ou Dia da Região, que este ano irão decorrer na vila da Calheta, ilha de São Jorge, coincidem com a segunda-feira do Espírito Santo, feriado regional nos Açores, e com o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.