Parlamento açoriano aprova por unanimidade apoio a artesãos da região

Na Assembleia Legislativa Regional dos Açores (ALRA), que começou na terça-feira na cidade da Horta, ilha do Faial, Paulo Silveira, do PSD, indicou que estão inscritos nos Açores “550 artesãos”, o que coloca a região como a “terceira com mais artesãos”.

Na proposta, que o Governo disse já estar a colocar em prática, o PSD propôs “incentivos à participação em feiras, ajuda à manutenção da atividade através da promoção local ou incentivo às vendas ‘online’”

Paulo Silveira sublinhou a importância dos profissionais de artes e ofícios “para a manutenção e preservação da cultura e tradições açorianas”, destacando que os produtos artesanais “são essenciais para a promoção turística da Região Autónoma dos Açores”.

O deputado do PSD/Açores lembra que, desde o início da pandemia, “foram suspensas as feiras e reduzida a circulação de pessoas, o que afetou o setor do turismo e consequentemente a comercialização dos produtos dos artesãos, devido à acentuada redução da procura, originando uma substancial, e em alguns casos a total, quebra dos seus rendimentos”.

Assim, o projeto de resolução aprovado em plenário visa incentivar a participação dos artesãos em feiras regionais, nacionais e internacionais, bem como alterar o Sistema de Incentivos do Artesanato (SIDART), garantindo a comparticipação das despesas de alojamento.

O diploma visa ainda “ajudar à manutenção da atividade através da promoção local das várias artes e ofícios de cada ilha e do incentivo às vendas online, uma vez que muitos dos nossos artesãos não possuem meios tecnológicos, nem conhecimentos para promover essas vendas e a consequente expedição dos produtos, pelo que deve ser-lhes dada ajuda nesse sentido”, concluiu Paulo Silveira.

Na sessão plenária foi também aprovado por unanimidade o projeto de resolução para a “Elaboração do Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores”, apresentado pelos grupos parlamentares do PSD, CDS-PP e PPM.

O Governo divulgou, entretanto, que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiro dos Açores (SRPCBA) irá realizar o Conselho Regional de Bombeiros na sexta-feira, em Ponta Delgada, e será presidido pelo Secretário Regional da Saúde e Desporto.

Este órgão de auscultação e consulta, que reúne ordinariamente uma vez por ano, é composto pelo SRPCBA, pela Federação de Bombeiros dos Açores e pelos 17 representantes das direções das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e respetivos comandantes dos Corpos de Bombeiros da Região.

Na reunião serão abordados e discutidos, entre outros assuntos, temas como o estatuto/carreira do bombeiro, saúde mental e formação dos bombeiros.