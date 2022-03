Papa Francisco distribuiu 15.000 gelados em duas grandes prisões romanas

Dirigidas pelo cardeal polaco responsável pelas obras de caridade do papa Francisco, Konrad Krajewski, as ações de caridade não tiveram férias este verão em que aumentou a vontade de visitar as prisões.

Os reclusos das enormes prisões Regina Coeli e Rebibia, em Roma, ficaram surpreendidos ao provar os “gelados” oferecidos pelo Papa.

Entre as ações de cariade do Papa, contaram-se visitas de pequenos grupos de desalojados à beira-mar, numa iniciativa marcada por tardes relaxantes com jantares numa pizzaria.

O envio de equipamento médico e de produtos farmacêuticos para os países mais pobres, como Madagáscar, que recebeu um tomógrafo no valor de 600.000 dólares (quase 507,5 mil euros), foram outras inicativas.