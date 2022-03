Papa agradece apoio da Polónia aos ucranianos

"Foram os primeiros a apoiar a Ucrânia ao abrir as suas fronteiras, os seus corações e as portas de suas casas aos ucranianos que fogem da guerra. Estão a oferecer generosamente tudo o que precisam para que possam viver com dignidade, apesar do momento dramático", disse Francisco sobre a ajuda da Polónia aos refugiados ucranianos.

O Papa acrescentou: "Estou profundamente grato e abençoo-os do fundo do meu coração".

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), cerca de 677.000 pessoas deixaram a Ucrânia nos primeiros cinco dias de guerra e, até ao momento, mais da metade dessas pessoas deslocaram-se para a Polónia.

O Papa instituiu que seria um dia de jejum e oração para os católicos, com o objetivo de travar a guerra na Ucrânia após a invasão da Rússia.