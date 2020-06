"Pandemia renovou a consciência da importância dos serviços públicos"

Vasco Cordeiro, que falava na inauguração da primeira fase do Centro Intergeracional da Feteira, na ilha do Faial, disse, também, que em situações mais desafiantes, seja na economia, na saúde ou na área social, verifica-se a “solicitação da intervenção dos poderes públicos e foi isso que aconteceu também nesta situação” pandémica.



“Não podemos ignorar que, em muitas circunstâncias, os serviços públicos, nesta área em particular do apoio social, são fomentadores e garantes de igualdade. São os serviços públicos e aquilo que eles significam que, muitas vezes, garantem o combate às desigualdades sociais, na medida em que potenciam o acesso aos serviços prestam”, destacou, citado em nota.



De acordo com Vasco Cordeiro, o debate que, neste momento, já existe, e deve continuar a existir, não é apenas aquele que se centra na existência de serviços públicos essenciais no domínio na Educação e da Saúde, mas em que medida devem alargados esses serviços públicos essenciais a outras áreas.



Na inauguração da primeira fase do Centro Intergeracional da Feteira, que representou um investimento de cerca de 400 mil euros, Vasco Cordeiro anunciou que esta quarta-feira foi publicado em Jornal Oficial o anúncio do concurso público, num investimento de mais de um milhão de euros, para a segunda fase, que prevê a construção de um novo edifício destinado às valências socioeducativas, recreativas e culturais, nomeadamente, o Centro de Atividades de Tempos Livres, para 20 jovens, e o Centro de Convívio para Idosos, com espaço para 30 idosos.



“Este investimento de mais de 400 mil euros nesta primeira fase, integra-se, assim, na estratégia desenvolvida pelo Governo de alargamento e qualificação da rede de equipamentos e serviços sociais em toda a Região, designadamente através da implementação, não apenas de mais respostas sociais, mas também de respostas sociais com uma resposta diferenciada e inovadoras e integradas”, disse o presidente do Governo.



À semelhança deste, foi já inaugurado, em fevereiro, o Centro Intergeracional de Vila Franca do Campo – Ponta Garça, com capacidade para 92 utentes nas valências de creche e CATL, e será inaugurado no próximo mês o Centro Intergeracional dos Arrifes, um edifício construído de raiz, com capacidade para 90 utentes nas valências de Centro de Dia, Centro de Noite e CATL, num investimento deste Executivo de mais de 2,6 milhões de euros.