PAN diz que parlamento está “mais plural” e compromete-se a dar “nova visão”

“Esta é uma noite importante porque marca o fim de uma maioria absoluta de um partido e, portanto, deixamos de ter uma política monolítica na região e passamos a ter uma nova visão com mais pluralidade, com um partido novo, o PAN, que traz esta nova visão e novas perspetivas”, disse André Silva.

Num vídeo divulgado pelo partido, o porta-voz reconheceu o “trabalho incansável” do PAN/Açores, que permitiu a eleição do primeiro deputado do partido na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

O eleito pelo PAN é Pedro Neves, assessor político e porta-voz do partido no arquipélago, que se apresentou às eleições regionais como cabeça de lista do partido pela ilha de São Miguel e candidato pelo círculo de compensação.

“Passamos a ter agora no parlamento dos Açores uma voz que luta pelos nossos valores naturais, pelo meio ambiente, pelos ecossistemas que se estão cada vez mais a degradar, pela urgência climática, pelas respostas sociais que faltam dar a tantas e tantas pessoas, e para proteger de uma forma responsável e acompanhar todos aqueles que connosco coabitam o planeta, neste caso, os animais”, apontou.

Neste sentido, em nome do partido, André Silva comprometeu-se a “trabalhar” e a não deixar que estes assuntos “deixem de se falar e debater”.

“Vamos começar a trabalhar nesta legislatura, a trazer os temas e a aplicar aquilo que é o nosso programa eleitoral para uma nova visão dos Açores, para uns Açores mais progressistas, com outra perspetiva e uma voz diferenciadora”, frisou.