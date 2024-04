PAN aponta causas esquecidas por Marcelo e elogia discurso de Aguiar-Branco

Esta posição foi transmitida por Inês de Sousa Real no final da sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril na Assembleia da República, ocasião em que também se manifestou apreensiva com a ascensão de forças contrárias à democracia e aos direitos humanos.

“São forças que querem repor um regime que dá passos atrás nos direitos humanos, mais concretamente nos direitos das mulheres, na igualdade e na inclusão”, especificou.

Em relação a recentes posições de Marcelo Rebelo de Sousa, a deputada do PAN diz que, quando falou da dívida em relação às antigas colónias, “esqueceu-se da dívida em relação a todas as pessoas que construíram o 25 de Abril”.

“Essa dívida materializa-se na importância de se abraçar novos desafios como o combate às alterações climáticas, a morte medicamente assistida ou a comunicação social, que tem estado ameaçada no que respeita à sua estabilidade e independência”, disse.

Inês Sousa Real elogiou depois a intervenção hoje proferida pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, considerando que fez “um discurso aberto e plural”, envolvendo as diferentes forças políticas.

“Saudamos o discurso do presidente da Assembleia da República”, salientou.