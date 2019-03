Palestra “Revisitando a História das Lutas Feministas no Dia Internacional da Mulher”.

Por ocasião da celebração do Dia Internacional da Mulher, o NEHPUA – Núcleo de Estudantes de História e Património da Universidade dos Açores, em colaboração com o Instituto Cultural de Ponta Delgada, promove uma palestra, intitulada “Revisitando a História das Lutas Feministas no Dia Internacional da Mulher”, proferida por Susana Serpa Silva, que se realizará no próximo dia 8 de março, sexta feira, pelas 18h30, no Instituto Cultural de Ponta Delgada.