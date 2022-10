Palcomédia regressa sábado ao Teatro Micaelense

Em palco vão estar Hélder Medeiros, João Nuno Gonçalo, Miguel Neves, Valdemar Creador e Joel Ricardo Santos.





Nos últimos anos, Hélder Medeiros tem-se destacado internacionalmente na área do entretenimento, sendo conhecido pelo nickname Helfimed, cujo canal Youtube conta com milhares de subscritores. Já faz comédia em palco há mais de 20 anos, ora em formato de sketch, ora em formato stand-up, e tem atuado um pouco por todo o país e estrangeiro.





João Nuno Gonçalo de 26 anos, é natural da ilha de São Miguel. Paralelamente à sua profissão de médico, tem desenvolvido um bem-sucedido percurso na comédia que, recentemente, o levou ao Palco Comédia do Nos Alive. O humorista apresenta o podcast “Fala Agora” e tem uma crónica regular no jornal Açoriano Oriental (“Blicrónica”).





Miguel Neves é um comediante açoriano residente em Lisboa. Ao longo da sua carreira, já atuou por todo o país e participou em programas de televisão como Levanta-te e Ri, 5 para a meia-noite, Graças a Deus e Bolhão Rouge.





Valdemar Creador, através do seu alter ego — a drag queen Valley Dation —, é um dos mais recentes talentos da comédia e drag nacional. Tem atuado no Lisboa Comedy Club e em clubes noturnos como Posh e Trumps Lisboa, tendo também colaborado com os festivais açorianos Tremor e Walk & Talk. Em setembro deste ano, apresentou o espetáculo “Valley of the Dolls”, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas.





Joel Ricardo Santos conta com um canal de Youtube com mais de um milhão de visualizações e com várias participações em rádio e televisão. Joel proporciona um espetáculo completo, que vai desde a música de cariz humorístico até à comédia stand-up.