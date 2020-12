Covid-19

Países da UE discutem hoje resposta urgente e coordenada à nova variante

Os países da União Europeia (UE) vão reunir-se esta segunda-feira, ao mais alto nível político, para coordenar respostas à nova variante do SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido, numa reunião de emergência convocada pela presidência alemã do Conselho.