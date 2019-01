“Paisagens de Mar” em exposição no Parque Atlântico

Esta iniciativa surge no âmbito do concurso para encontrar as melhores fotografias que representem as diferentes perspetivas e diversidade de paisagens de mar existentes nos Açores, estando as dez melhores em exposição no Piso 0 do Centro até dia 27 de janeiro, adianta nota de imprensa.



O concurso “Paisagens de Mar”, que decorreu durante o mês de dezembro de 2018, teve como principal objetivo dar destaque às paisagens açorianas, onde o mar é o principal elemento, podendo estas fotografias apresentar zonas costeiras, marinhas ou subaquáticas.





O concurso foi promovido pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), com o apoio do Expolab, Geoparque Açores e Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia,



Desta forma, de 14 a 27 de janeiro, os interessados poderão conhecer as dez melhores fotografias deste concurso, no Piso 0 do Parque Atlântico, no horário do Centro (de domingo a 5ª feira e aos feriados das 8h30 às 22 horas e sextas, sábados e vésperas de feriados das 8h30 às 23 horas).