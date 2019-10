"Pais preocupados com falta de auxiliares na EBI Roberto Ivens" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Santa Clara desilude em Braga" é o título da manchete fotográfica. "Reaberto Hospital de Dia da Psiquiatria do HDES", "Viola da terra tornou-se 'cool' para os jovens", "Brasil recebe exposição de jornais centenários", "Bolieiro é o preferido das Flores e Graciosa para liderar PSD" e "Criança de 16 meses morre em acidente nos Fenais da Luz" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental destaca a preocupação dos pais dos alunos da EBI Roberto Ivens com a falta de pessoal auxiliar.

