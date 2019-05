“Out With Grace” de Sara Cruz é número 1 no iTunes Portugal

O novo single da cantora e compositora Sara Cruz alcançou o número 1 do top iTunes Portugal de Singer Songwriters.



“Out With Grace” foi lançado no passado dia 24 de maio e já está no primeiro lugar, demonstrando a boa recepção do novo tema da açoriana, refere comunicado de imprensa.





Este novo Single é mais uma adição a um trabalho que se apresenta muito cru, honesto e acústico, onde a cantora se mantém fiel ao seu registo singer/songwriter, numa mescla indie/folk/pop.



Além do iTunes, “Out With Grace” também está disponível no Spotify e na Apple Music. É possível encontrar ainda o novo single em formato físico, num CD intitulado “Above Our Heads”, composto por outros temas.