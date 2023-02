Já são conhecidos os cinco candidatos ao prémio de Desportista do Ano de 2022, prémio entregue na Gala do Desporto Açoriano, que se realiza a 5 de maio, no Teatro Ribeiragrandense.

A Gala do Desporto Açoriano é promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto, através da Direção Regional do Desporto, e pretende mais uma vez “homenagear e distinguir” clubes, treinadores e figuras do desporto na Região que se destacaram na temporada de 2021/2022 e no ano de 2022.

Para a 22.ª edição do evento, os nomeados para a categoria de Desportista do Ano são o karateca Afonso Costa (Clube Karaté Shotokan de Angra do Heroísmo),a basquetebolista Inês Bettencourt (União Sportiva), a mesatenistaJúlia Leal (Juncal), o motonauta Gonçalo Rodrigues (Clube Náutico da Lagoa) e o ginasta Rui Cansado (Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada).



As votações estão abertas ao público até dia 3 de março no portal do Governo Regional dos Açores.



Na categoria Prestígio Desportivo Anual concorrem os treinadores João Castro (Clube Karaté Shotokan de Angra do Heroísmo), Maria da Ponte (Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada), Pedro Lima (GDFontinhas) e Ricardo Botelho (União Sportiva).

Os vencedores receberão os prémios referentes ao ano de 2022 no dia da gala, cujo modelo presencial e centralizado está de regresso, após um interregno de três anos devido à pandemia da covid-19.