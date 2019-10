Ordem preocupada com condições de trabalho dos psicólogos nas IPSS

Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) está preocupada com as condições de trabalho dos psicólogos, em particular dos que trabalham nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Região.







“A maior parte dos psicólogos trabalha em IPSS e ganha muito mal, mesmo comparativamente a outros profissionais. Estamos a falar de 700 euros para pessoas com seis anos de formação”, denuncia a presidente da Delegação Regional dos Açores da OPP, Maria da Luz Melo.

“Não podemos estar satisfeitos com essa situação”, sublinha a responsável pela Ordem dos Psicólogos Portugueses nos Açores.







Ler mais na edição desta quarta-feira, 23 outubro 2019, do jornal Açoriano Oriental