Ordem dos Enfermeiros nos Açores espera da nova tutela um "olhar atento"

O XIII Governo dos Açores, chefiado por José Manuel Bolieiro, do PSD, integra o centrista Artur Lima como vice-presidente e tem 10 secretarias e uma subsecretaria. A Secretaria Regional da Saúde ficará a cargo do advogado Clélio Meneses, antigo líder da bancada parlamentar do PSD, enquanto Artur Lima, na vice-presidência, ficará com a tutela das matérias sociais.

"Além da Secretaria Regional da Saúde, trabalhamos também muito com a área da Solidariedade Social. As nossas expetativas são altas neste momento, porque são duas pessoas que têm experiência política e a experiência de trabalho propriamente no terreno", afirmou à agência Lusa o presidente do conselho diretivo regional da Ordem dos Enfermeiros dos Açores, Pedro Soares, comentando a composição do novo executivo açoriano, hoje divulgada.

Pedro Soares disse que, em termos de atuação na área da saúde, espera "o combate imediato à covid-19", lembrando que a Ordem divulgou na quinta-feira um documento com a sua visão para "uma atuação imediata, com vista a um controlo e gestão da saúde nos Açores", uma "proposta de visão estratégica que poderá ajudar" o novo Governo Regional.

Ainda no âmbito da área da enfermagem, a Ordem espera que a nova tutela tenha "um olhar atento aos enfermeiros" e que faça "uma análise às grandes dificuldades que os enfermeiros passam atualmente, nomeadamente em termos de reposicionamentos na carreira".

Outra das "preocupações" da Ordem é a atividade assistencial ao doente não-covid.

"Achamos que o combate à recuperação das listas de espera é fundamental neste momento e a descentralização dos cuidados é outra das matérias que a saúde na região tem neste momento grande necessidade", sublinhou o presidente do conselho diretivo regional, para quem terá de haver "uma visão para além das ilhas ditas principais e um investimento nos recursos humanos e na melhoria de equipamentos".

O novo Governo dos Açores, que junta PSD a CDS e PPM, tomará posse na terça-feira.