Ordem dos Enfermeiros não recebe denúncias da Madeira desde o início da pandemia

"Confesso que, neste ano e pouco de pandemia, ao contrário do que costumava acontecer, não recebi na sede nacional uma única exposição, no sentido de denúncia, de nenhum enfermeiro aqui da Madeira", disse, após uma reunião com o chefe do executivo regional, Miguel Albuquerque, no Funchal.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros afirmou não ter apresentado qualquer reivindicação ao presidente do Governo e destacou a eficácia do processo de vacinação em curso na região, que motivou a contratação de mais 77 profissionais, bem como o sistema de rastreio de Covid-19 implementado no Aeroporto da Madeira.

"Aqui, neste momento, não há desemprego em enfermagem", disse, sublinhando que o executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, estabeleceu contratos a termo incerto com os novos enfermeiros, ao contrário do que ocorre ao nível nacional, em que a contratação é feita por quatro meses.

"Contratar um enfermeiro por quatro meses, sistematicamente, à espera que a pandemia passe, parece que é descartável", alertou, reforçando: "Isso correu muito mal no continente, porque têm sido sucessivos quatro meses e ninguém sabe quando é que esta pandemia acaba".

Ana Rita Cavaco destacou, também, a equiparação de carreiras entre os enfermeiros dos lares de terceira idade e os do sistema de saúde na região autónoma.

"Saímos daqui muito felizes. Tomara nós que, no continente, isso acontecesse também", afirmou.